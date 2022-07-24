Başkan Yazıcı, Kadırga Yaylası'ndaki Otçu Şenliği'ne katıldı

Şadi Yazıcı, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylası'ndaki geleneksel Otçu Şenliği'ne katıldı. Başkan Yazıcı, Gümüşhaneli vatandaşlarla tek tek sohbet etti.

Şadi Yazıcı, geleneksel olarak her yıl temmuz ayının 3'üncü cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenlikte binlerce kişi denizden 2500 metre yükseklikte horon oynadı. Başkan Yazıcı da şenliğe katılan Gümüşhaneli vatandaşlar ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde cuma namazı kıldı.

“Pandemi nedeniyle uzak kalmıştık ama kavuştuk”

4'üncü kez Otçu Şenlikleri'ne katıldığını belirten Başkan Yazıcı, ”Pandemi nedeniyle birbirimizden uzak kalmıştık ama kavuştuk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivali güzelleştiren sizlersiniz. Biz buraya İstanbul Tuzla'dan selamlar getirdik. Sizlerin selamlarını da İstanbul'a Tuzla'ya götüreceğiz. Kadırga gibi güzel bir yaylada bir araya gelen Karadeniz'in güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.