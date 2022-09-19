Başkan Yazıcı, Tuzla'daki dezavantajlı vatandaşlar ile piknik programında bir araya geldi

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda düzenlenen piknik programına katılan Başkan Yazıcı, dezavantajlı vatandaşlar ile tek tek sohbet etti.

Türkiye'nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yılın her günü takiplerini yaptığı dezavantajlı vatandaşlar için özel bir program düzenledi. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile yılın her günü büyük bir titizlikle takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşlar. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldiler. Piknik programına Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı programa katılan tüm dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri ile sohbet ettiler. Piknik programı çerçevesinde çocuklar için sahne gösterileri düzenlendi.

“Tuzla'yı daha engelsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz”

Şadi Yazıcı,” Pikniğimize katılım sağladığınız için bizleri çok mutlu ettiniz. Biz 365 gün hep birlikteyiz. Gönül Elleri Çarşımızın gönüllü hanımefendiler sizlerle 365 gün ilgileniyorlar. Kalbimiz sizinle birlikte atıyor. Bu şekilde Tuzla'da çok daha mutluyuz. Sizinle birlikte çok daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. Tuzla'mızı daha engelsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sizi çok seviyoruz” dedi.