Başkan Yazıcı, üniversiteye yerleşen TUZGEM öğrencilerinin mutluluklarına ortak oldu

Üniversiteye hazırlanmak isteyen mezun ve lise son sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de büyük bir başarı elde etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da üniversiteye yerleşen öğrenciler ile bir araya geldi.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye kavuştu. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi üniversite hazırlık kurslarının başarısı da ortaya çıktı. Her yıl Türkiye'nin en önemli üniversitelerine öğrenci gönderen Gençlik Merkezi, bu sene de tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, hukuk başta olmak üzere farklı bölümlerde toplam 559 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu başarılı olan 559 öğrenci ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Başkan Yazıcı, öğrenciler ile sohbet etti. Program sonrasında toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

“Zaman zaman açılan kapılar vardır, sayısı kapananlardan fazladır”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hayatın çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan bir tanesini yaşıyorsunuz. Ama üniversite her şey demek değildir. Üniversite demek başarı demek, üniversite demek bir meslek sahibi olmak demek değildir. Sevdiğim güzel sözlerden bir tanesi vardır. ‘Zaman zaman açılan kapılar vardır, sayısı kapananlardan fazladır.' Önümüzdeki fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Sonuçta başarı üniversiteyi bitirmek demek değildir. Üniversitede asıl mesele meslek sahibi olmak değil, gerçekten meslek sahibi olurken donanımlı birey olabilmek. Donanımlı, insanı değerlere sahip bir meslek sahibi olmak. Aslında üniversitenin görevi meslek sahibi yapmak değildir. Üniversite bilgi üretir. Üniversite ürettiği bilgiyi lisans programında paylaşır ve üniversite bilgi üretir. Bundan aldığı bilgilerle bir mesleki dalda çalışanlar olur. Üniversitenin gerçek manası bilgi üretir ve ürettiği bilgiyi öğrenciler, insanlar ve dünyayla paylaşır” dedi.

“Lisans mezunu olarak sizinle aynı kulvarda yarışan insanların önüne geçemezsiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Üniversiteye bir meslek sahibi olmak için girmeyin diyorum. Evet, bir meslek elde etmişsiniz gibi oluyorsunuz ama değil. Üniversite sizi bilgi sahibi yapar. Elde ettiğiniz bilgi ile üniversiteden çıkarken hangi yerlerde ne yapacağınıza karar verirsiniz. Artık lisans mezunu olarak sizinle aynı kulvarda yarışan insanların önüne geçemezsiniz. Bir meslek grubuna yöneliyorsanız o meslek grubunda yüzde 10'a 25'e gireceksiniz ya da yüzde 25'e giremiyorsanız aynı kulvarda mücadele ettiğiniz insanlara karşı bir lisans programı yeterli değil. Mutlaka bir ÇAP yapmanız gerekecek” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu,” Sizler bizim yarınlar için hazırladığımız değil, bugüne uyandırdığımız gençlersiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.