Başkan Yazıcı'nın teknoloji ve dijitalleşme alanındaki örnek çalışmalarına ödül

Şadi Yazıcı Tuzla'daki teknoloji ve dijitalleşme alanındaki örnek çalışmaları nedeniyle, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği(AYGAD) tarafından Altın İmza ödülüne layık görüldü. Başkan Yazıcı ödülünü, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Başkanı Ahmet Işık'ın elinden aldı. Başkan Yazıcı, ödül töreninde yaptığı açıklamada gazetecilerin dijital okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, “mesleğin gerektirmiş olduğu bütün özelliklere sahip olmakla beraber dijital okuryazar olmayan bir gazetecinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. O zaman gazeteciliğin de bilgeliğe kadar giden yolda, bilerek, doğru kaynağı doğru yerden almak, onu en iyi şekilde sentezleyip ortaya koyabilmenin yolu dijital okuryazarlıktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nce (AYGAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Altın İmza Ödülleri" Pendik'te bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, STK'lara ve iş damları ve iş kadınlarına plaket takdim edildi. Törende Tuzla'da hayata geçirilen vizyon projelerin başında yer alan teknoloji ve dijitalleşme alanındaki örnek çalışmaları nedeniyle Şadi Yazıcı'ya Altın İmza ödülü takdim edildi. Başkan Yazıcı ödülünü, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Başkanı Ahmet Işık'ın elinden aldı. Gecede Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, haberler.com, Ulusal Kanal'dan Sinem Fıstıkoğlu gibi isimler ödüle layık görüldüler.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve tebrik ediyorum”

Ödül aldığı sırada açıklamalarda bulunan Şadi Yazıcı,” Öncelikle AYGAD'ın değerli başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Böylesine bir günü kutlayan gazeteciler derneğimize ve yazarlarımıza da teşekkür ediyorum. Gazetecilik ve yazarlık yerelle evrensel değerler bir arada olunca gerçekten onları kutlamamak, onların bu gayretlerini tebrik etmemek elde değil. Böylesine evrensel kavramları bir arada bulundurmak kolay değil. Kalkınmanın yerelden olduğunu düşünen bir kardeşiniz olarak, biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Yine evrensel gazeteciliği bir araya getiren AYGAD'a ve bu gibi çalışmalara çok önem ve değer veriyorum. Tebrik ediyorum” dedi.

“Şehrin IQ'sunu ne kadar artırırsanız artırın, kullanıcıların dijital okuryazar olması gerekiyor”

Şadi Yazıcı,” Dijitalleşme, dijital hayat ve geleceği çok iyi olan big datadan, yapay zekadan, akıllı şehirlerden, akıllı dünyadan veya akıllı evlere varana kadar, giyilebilir teknoloji ile yaşanan bir dünyada tabi ki dijitalleşmenin şehirlerde hayatı kolaylaştırması açısından çok önem arz ediyor. AYGAD Başkanının meslek ile alakalı söylemiş olduğu, bireysel donanım ve geleceğe dair kazanılması gereken bütün sıfatları saydı. Ben bir şey eklemek istiyorum. Bizler de akıllı kent otomasyonları dahil olmak üzere bütün uygulamalar ile yerel belediyeciliği en kolay şekilde vatandaşa zaman kazandırmak ve hayatını daha kolay yaşayabilecekleri bir noktaya getirmeye çalışırken şehrinizin IQ'sunu ne kadar artırırsanız artırın, kullanılmazsa anlamsız oluyor. Kullanmak için kullanıcıların da dijital okuryazar olması gerekiyor. Artık okuryazarlık geçti, bilgisayar okuryazarlığı geçti. Dijital okuryazar olmak için vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi ile beraber ortak bir pilot çalışma başlattık” dedi.

“Dijital okuryazar olmayan bir gazetecinin olmaması gerektiğini düşünüyorum”

Gazetecilerin de dijital okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Şadi Yazıcı,” Tüm gazetecilerin, mesleki etik değerleri ile beraber, mesleğin gerektirmiş olduğu bütün özelliklere sahip olmakla beraber dijital okuryazar olmayan bir gazetecinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. O zaman gazeteciliğin de bilgeliğe kadar giden, bilerek, doğru kaynağı doğru yerden alabilmek gibi, onu en iyi şekilde sentezleyip ortaya koyabilmesi dijital okuryazarlıktan geçiyor. Tuzla İstanbul'a merhaba denilen, bir taraftan da elveda denilen bir yer. Merhaba ile elveda arasında her şey ama her şey vatandaşlarımız için var. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bilim, teknoloji ve özellikle de gençlik gibi önemli başlıklardan ödül almak onur verici. Hayatımı bilim, teknoloji ve gençliğe adamış olduğum çok önemli başlıklar da beni bu ödülle buluşturan AYGAD'A teşekkür ediyorum” dedi.