Başkan Yıldız: "Çocuklarımızı geleceğin şartlarına göre yetiştireceğiz”

Özgecan Aslan Semt Konağı'nda düzenlenen pilav günleri etkinliğine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çocuklarımızı geleceğin şartlarına göre yetiştirecek ilmi, hikmeti, kültürü ve irfanı hep birlikte bu semt konaklarımızda ve okullarımızda çocuklarımıza aşılayacağız” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin bu seferki adresleri Özgecan Aslan ve Çıksalın Semt Konakları oldu. Semt Konağı ve Hezarfen Anaokulu öğrencilerinin gösterileri ile renk kattığı etkinliklere, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak öğrencilerin sahne performanslarını yerinde izledi.

Özgecan Aslan Semt Konağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, “Bizlere düşen yavrularımız için daha güzel bir gelecek hazırlamak, onlar için daha yaşanılabilir bir Türkiye'yi, İstanbul'u, Beyoğlu'nu inşa etmek. İnanıyorum ki, çocuklarımızı kendi medeniyet değerlerimizle, yerli ve milli bir anlayışla yetiştireceğiz. Geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, cumhurbaşkanları Beyoğlu'ndan yetişecek. Bunun olmaması için hiçbir engel yok. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'da yetişmiştir. Biz de çocuklarımızı Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine göre yetiştireceğiz” dedi.

“Çocuklarımız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”

Çocukları geleceğin şartlarına göre yetiştirmenin önemine de vurgu yapan Başkan Yıldız, "Çocuklarımızı geleceğin şartlarına göre yetiştirecek ilmi, hikmeti, kültürü, irfanı hep birlikte bu semt konaklarımızda ve okullarımızda çocuklarımıza aşılayacağız. Çocuklarımızın daha iyi okullarda okuması için, daha iyi eğitim alması için, daha huzurlu bir mahallede daha yeşil bir çevrede yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayreti gece gündüz demeden göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler ilk mezuniyetlerini kutladı

Sahne gösterimlerinin sonunda Semt konaklarında ve Hezarfen Anaokullarında eğitim alan anaokulu öğrencileri Başkan Yıldız ile birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladı. Etkinliklerin sonunda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.