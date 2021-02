Başkan Yıldız gençlerle birlikte sahaya indi

Sütlüce Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerle bir araya gelerek futbol oynadı.

Sütlüce Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. Tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Yıldız, kendisini futbol oynamaya devam eden gençleri geri çevirmedi. Gençlerle birlikte uzun süre sahada ter atan Başkan Yıldız, daha sonra talep ve önerilerini dinledi.

Belediye olarak gençlerin talepleri doğrultusunda birçok çalışmaya imza attıklarını da belirten Başkan Yıldız, “Gençlerimiz bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir. Bizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında sorumluluklarımızın farkındayız. Gerek sosyal ve kültürel alanlarda gerekse de sportif alanlarda her türlü imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için her zaman en iyisini düşünüyoruz ve en iyisi yapmak için onlarla sık sık buluşup taleplerini dinliyoruz. Onlar yeter ki istesinler belediye olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız” dedi.