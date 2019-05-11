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Başkan Yıldız, Hasköy Sahil'de vatandaşlarla iftarda buluştu

Ramazan ayı dolayısıyla Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Etrafında toplandığımız bu sofralar birliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergesidir” dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Hasköy Sahil'de kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Etrafında toplandığımız bu sofralar birliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergesidir” dedi.


Beyoğlu'nda iftar sofrası geleneği bu yıl da devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil de kurduğu gönül sofralarında her gün binlerce kişiye iftar veriyor. Hasköy Sahil'de kurulan iftar sofralarında buluşan vatandaşlar canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açan vatandaşlara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.



"Bu sofralar birliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergesidir”


İftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İftar sofralarının birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin işareti olduğunu belirterek, “Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türküyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Romanıyla 82 milyon tek yürek olarak Türkiye'nin her bir vatan toprağında kurulan bu gönül sofralarında buluşuyoruz ve oruçlarımızı açıyoruz. Hasköy Sahil'de etrafında toplandığımız bu sofralar birliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergesidir. Allah birliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Ramazan ayının tüm İslam alemine ve insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

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