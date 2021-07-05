Başkan Yıldız, semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı

Dolapdere Semt Pazarı'nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, alışveriş yapan vatandaşlara, poşet kullanımını azaltmak amacıyla bez çantalardan dağıttı.

Beyoğlu Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşların en çok uğradığı alışveriş mekanlarından olan semt pazarlarında tedbiri elden bırakmıyor. İlçe genelinde kurulan Semt Pazarlarını düzenli olarak denetleyen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplum sağlığın korunması adına alınması gereken tedbirlerle ilgili esnaf ve vatandaşları bilgilendiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da semt pazarlarını tek tek ziyaret ederek yeni süreçle birlikte alınan tedbirleri yerinde inceliyor. Son olarak Çukur Bostan Mahallesi'nde kurulan Dolapdere Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, normalleşme sürecinde atılması gereken adımlarla ilgili talepleri dinledi.

“Bu çantalar ile sadece bir ayda çevre kirliliğini yüzde 40 oranda engellememiz mümkün”

Başkan Yıldız pazar ziyaretinde alışveriş yapan vatandaşlara poşet kullanımını azaltmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında üretilen bez çantalardan dağıttı. Beyoğlu'nda poşet kullanımını minimuma indirmek için çalıştıklarını belirterek, “Tertemiz Beyoğlu ve sağlıklı bir dünya için Beyoğlu'nda bez çanta kullanımına ‘Evet!' diyoruz. Yeniden kullanılabilir çantalarımızı komşularımıza dağıttık. Bu çantalar sayesinde, sadece bir ayda çevre kirliliğini yüzde 40 oranda engellememiz mümkün” dedi.