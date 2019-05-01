Başkan Yıldız, vatandaşlara verdiği sözü yerine getirdi

Başkan Yıldız, Semt Konağı kursiyerlerinin ürettikleri el ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunabilecekleri ‘E-Ticaret Sistemi'nin kurulması için çalışmaların başladığını söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözü yerine getirdi. Semt konakları kursiyerleri seçim çalışmaları döneminde Başkan Yıldız'dan talepte bulunarak, Semt konaklarında ürettikleri el ürünlerini satabilecekleri bir pazarlama sisteminin kurulması için söz almışlardı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Fetihtepe Semt Konağı'nda düzenlenen geleneksel plan günü etkinliğine katılan Başkan Yıldız, vatandaşlara seçim döneminde söz verdiği ‘E-Ticaret Sistemi'nin kurulması için çalışmaların başladığı müjdesini verdi.

“Vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz”

Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında, Semt Konağı kursiyerlerine verdiği sözü yerine getirmek için çalışmaların başladığını belirterek, “Seçim döneminde hanımefendiler, Semt Konaklarında ürettikleri el ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sunmak istediklerini belirtip, ürünlerinin pazarlanması noktasında yardım istemişlerdi. Vatandaşlarımızın bu talebini karşılama noktasında çalışmalara başladık. Böylelikle Semt Konaklarımızda eğitim alan kursiyerlerimiz ürettikleri el ürünlerini belediyemiz rehberliğinde internet üzerinden satışa sunabilecekler. Bu anlamda vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz” dedi.