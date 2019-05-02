Başkan Yüksel 1 Mayıs coşkusunu emekçilerle birlikte yaşadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bakırköy'de “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla düzenlenen mitinge katılarak, 1 Mayıs coşkusunu işçi ve emekçilerle birlikte yaşadı.

CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ile beraber mitinge katılanlarla Marmara Forum önünde bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, yüzlerce emekçinin oluşturduğu kortejle Bakırköy miting alanına kadar yürüdü. Miting alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bayramlaşan Yüksel, miting için alana gelen Kartallı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Miting alanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Yüksel, “Emeğiyle, alın teriyle geçimini sağlayan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs emeğin, emektarın ve alın terinin dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Bugün bu alanda gerçekleşen dayanışma mitingine katılarak biz de emekçi kardeşlerimizle dayanışmayı büyütmek istedik. Tekrardan emeğiyle çalışan bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.