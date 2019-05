Başkan Yüksel, Atalar ve Petrol İş Mahalle sakinleriyle buluştu

Düzenlenen mahalle toplantılarında Kartallı vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen Kartal Belediye Başkan ıGökhan Yüksel, son olarak doğup büyüdüğü Atalar Mahallesi ile Petrol İş Mahallesi'ndeki komşularıyla buluştu.

Programların açılış konuşmasını yapan ve mahalle halkına teşekkürlerini ileten CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, “20 Mahallemizi gezip, bize yaşattıkları bu güzel bahar için tüm örgütümüze, seçmenlere, katkı sunan, umut veren tüm Kartal halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere baharı yaşattınız, baharı yaşatan kahramanlar olarak kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Ben sizlere gönülden, en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

“Sizler baharı getiren mimarlarsınız”

İlçe Başkanı Muammer Çelebi'nin ardından sözü alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çok özel ve güzel bir süreç geçirdik. Bu 100 günlük süreç içerisinde hepinizle ayrı ayrı anılarımız oldu. Bu süreçte yanımızda Kartal ittifakını gördük. Her birinizle tek tek görüşme şansı yakalayamayacağım için ben sizlere gelip, teşekkür etmek istedim. Her birinizin emeği olan bu surecin keyfini yaşayın. Sizler baharı getiren mimarlarsınız" şeklinde konuştu.

“Hizmet ederken herkesi kucaklayan işler yapacağız”

Belediyenin tüm hizmetlerinden 468 bin Kartallının faydalanacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Bizler Kartal'da hep birlikte yaşıyoruz. Bu yüzden siyasi çekişmeleri bir yana bırakıp, artık güler yüzlü hizmeti sunma vakti geldi. Adım adım bunları gerçekleştirmek için, Kartal'da yapılması gereken işleri hayata geçireceğiz. Kartal'da yapılacak her güzel işten, her güzel sosyal tesisten, her güzel etkinlikten tüm Kartallılar faydalanacak. Hizmet ederken herkesi kucaklayan işler yapmaya gayret göstereceğiz. Sizler de bu sürecin mimarları olarak, bunun mutluluğunu, keyfini yaşayın” dedi.

Toplantıya Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, başkan yardımcıları, mahalle birim başkanları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.