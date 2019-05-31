Başkan Yüksel belediye personeli ile iftarda buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Ekolojik Pazar Alanı'nda kurulan iftar sofrasında belediye personeli ve aileleri ile buluştu.

İftar yemeğine Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye bünyesinde çalışan personel ve aileleri katıldı. İftar öncesi tüm masaları gezerek personel ile selamlaşan Başkan Gökhan Yüksel, iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili ailem, hepiniz buraya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayında ailemizle birlikte bugün bir arada olmak istedik. Yarın Kadir Gecesi. Kadir Geceniz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve ettiğiniz dualar kabul olsun. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını şimdiden kutluyorum. İnşallah böyle günler birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı biraz daha ileriye götürür" dedi.

"Güler yüzlü hizmet anlayışına devam"

23 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Yüksel, "Hep birlikte Kartal halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza daha önce de söylediğim gibi önümüzde yeni süreçler var; 23 Haziran ve yeni 23 Haziranlar olacak. Bizim bu konuda yapmamız gereken şey her zamanki gibi Kartal halkına güler yüzlü hizmet anlayışına devam etmek, yapılan işleri daha hızlı ve özenli yapmaktır. Birlik ve beraberlik ruhunu ileriye götüren bir anlayışla yolumuza devam ettiğimiz sürece herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir ve hep bir arada daha iyi hizmet verdiğimizde her şey çok güzel olmuş olur" dedi.