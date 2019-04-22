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Başkan Yüksel genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli’nin oğlu Ahmet İçmeli ile Melek Harbutoğlu çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli'nin oğlu Ahmet İçmeli ile Melek Harbutoğlu çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.


Çiçeği burnunda çiftin ailesi, sevenleri ve dernek yönetiminin katıldığı nikâh töreni, Kartal Bülent Ecevit Nikâh Sarayı'nda gerçekleşti. Nikâh töreninin ardından Ahmet ve Melek çiftini tebrik eden Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulunarak aile cüzdanını genç çifte takdim etti.

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