Başkan Yüksel iftarda Yakacık Çarşı Mahallesi sakinleriyle buluştu

İftara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Kartal Belediyesinin ilçenin 20 farklı noktasında verdiği mahalle iftarları, sofraları bereketlendirmeye devam ediyor. Mahalle iftarları kapsamında Yakacık Çarşı Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Çocuklardan Başkan Yüksel'e sevgi seli

Yakacık Çarşı Mahallesi Tarihi Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen iftarda orucunu vatandaşlarla birlikte aynı sofrada açan Başkan Gökhan Yüksel, okunan duaya da eşlik etti. Kartal Belediyesinin, tarihi çınar ağaçlarının altında kurduğu iftar noktasında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Yüksel'e mahalle sakinlerinin yanı sıra çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Başkan Gökhan Yüksel, kendileriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. İftar yemeğinin ardından Yakacık Kültür Merkezi önündeki meydanda kurulan etkinlik alanına geçen Yüksel, konser ve semazen gösterisini vatandaşlarla birlikte izledi.

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor. Kartal'ın 20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları, Ramazan boyunca binlerce kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Ramazan süresince düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan'ı renklendirmeyi planlıyor. Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler, Kartallıların iftarına eşlik ediyor. Vatandaşların buluştuğu iftar sofraları, tek merkez yerine farklı mahallelerde kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.

İftar programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.