Başkan Yüksel, karla mücadele ekiplerini gece boyunca yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de çalışan belediye personeli yerinde ziyaret etti.

Dün akşam saatleri itibari ile ilçenin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışıyla beraber teyakkuza geçen Kartal Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, özellikle Uğur Mumcu, Yakacık ve Aydos gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar ve buzlanmalara karşı, gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü. Tuzlama ve yol açma çalışmalarında gece mesaisi yapan ekipleri yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de verdikleri bu zorlu mücadelede ekiplere moral ziyaretleri gerçekleştirerek kendilerine teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri'nin olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar kapsamında 50'nin üzerinde yakın personel görev alıyor. Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale için hazır bulunuyor.

“Gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum”

Kar yağışının ve soğuk havanın Kartal'da hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Ekiplerimiz gece boyunca mücadele ettiler ve her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunmaya devam ediyorlar. Komşularımızın kar yağışından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezimiz üzerinden 24 saat esaslı olarak bizlere ulaştırabilirler. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı 50 kahramanımız görevlerinin başında." diye konuştu.