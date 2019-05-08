Başkan Yüksel, orucunu Yakacık-Yeni Mahalle sakinleriyle açtı

Başkan Yüksel, Ramazan'ın ikinci gününde orucunu, Yakacık-Yeni Mahalle sakinleriyle birlikte açtı.

Yakacık-Yeni Mahalle Hesna Gündeş İlkokulunda düzenlenen iftar programında Başkan Gökhan Yüksel, iftar saatinin gelmesiyle birlikte okunan duanın ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Kartal Belediyesinin kurduğu iftar noktasında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Yüksel'e mahalle sakinlerinin yanı sıra çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Başkan Gökhan Yüksel, her biriyle de yakından ilgilendi.

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor. Kartal'ın 20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları, Ramazan boyunca binlerce kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Ramazan süresince düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan ayını renklendirmeyi planlıyor. Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler, Kartallıların iftarına eşlik ediyor. Vatandaşların buluştuğu iftar sofraları, tek merkez yerine farklı mahallelerde kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.

İftara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.