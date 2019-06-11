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Başkan Yüksel, şehit yakınının nikahını kıydı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şehit yakını Seringül Eker ve Erol Adıyaman’nın nikahını kıyarak en mutlu günlerine ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şehit yakını Seringül Eker ve Erol Adıyaman'nın nikahını kıyarak en mutlu günlerine ortak oldu.


Kartal Belediyesinin Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda gerçekleşen törene Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Oktay Kaya, dernek üyeleri ve çiftin yakınları katıldı.


Cübbesini giyen Başkan Gökhan Yüksel, Seringül Eker ve Erol Adıyaman çiftinin nikahını kıydı. Nikah defterine imzaların atılmasının ardından çifte evlilik cüzdanlarını veren Başkan Yüksel, ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

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