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Başkan Yüksel'den emekliye ayrılan belediye personeline ahde vefa

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasında düzenlenen yemekli davette, emekli olan belediye personeline Kartal figürlü plaket vererek teşekkür etti.


Yıllarını Kartal'a hizmet etmeye adamış emekli personele hitap eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hepimizin ortak amacı ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Bu zamana kadarki özverili çalışmalarınız ve emekleriniz için teşekkür ederim. Sizin devrettiğiniz bayrağı yere düşürmeden, gençlere emanet edeceğiz. Bu anlamda, genç bir belediye başkanı olarak gençlere güvenim tamdır. Bundan sonraki emeklilik hayatınızda başarılar dilerim" diye konuştu.


Keyifli ve duygulu anların yaşandığı davette, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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