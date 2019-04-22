Başkan Yüksel'e derneklerden ziyaret

Kartal'da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret ederek belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ziyaretler kapsamında; Trabzon Akçaabat Işıklar Beldesi Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Orhan Maraba, Balkanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Olcay Özgön, Erzincan Tanyeri Nahiyesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Vedat Bal, Bayburt Yazyurdu Köyü Derneği Başkanı Zarif Demirhan, Soğanlık Merkez Camii Cemaati, Tokat Merkez Kervansaray Köyü Derneği Başkanı Şeçkin Kavud ve derneklerin üyelerini makamında ağırladı.

Görüşmede tüm dernek yönetimi adına konuşan dernek başkanları: "Kartal'a ve İstanbul'a bahar geldi. Sizinle birlikte Kartal'ın çok daha ileri, çok daha güzel, çok daha aydınlık günlere erişeceğine inanıyoruz. Derneklere verdiğiniz değeri biliyor ve bunun için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Yüksel ise misafirlerinin nazik ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.