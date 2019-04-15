Başkan Yüksel'e tebrik ziyaretleri sürüyor

Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'e milletvekilleri, il başkanları, Dernek ve oda başkanları tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nde Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel'e tebrik ziyaretleri gelmeye devam ediyor. CHP Balıkesir Milletvekilli Mehmet Tüm, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Önsel Uzun, CHP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Turan, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Kartal Belediye Meclis Üyeleri; Hüseyin Tozkoparan, Yusuf Altay, İlker Bakioğlu Başkan Gökhan Yüksel'e tebrik ziyaretinde bulunarak yeni dönemde kendilerine başarı dileklerini iletti.

CHP heyetinin ziyaretinin ardından İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, Genç Demokratlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Meral Başkan Gökhan Yüksel'e tebrik ziyaretinde bulundu. Ardından Kartal Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Tuncer ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın da Başkan Gökhan Yüksel'e makamında tebrik ziyareti gerçekleştirerek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Başkan Gökhan Yüksel'e günün son tebrik ziyareti ise Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan ve yönetimi, Kartal Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetimi, Sinop ili ve ilçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kartal Şube Başkanı Cihat Uygun, Yücel Derse, Engin Nurhat, Yüksel Taş ve Bedirhan Boztepe tarafından gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sizlerin destek ziyaretleri bizlere güç veriyor. Bizler de halkımızın bize olan güven ve desteğiyle ilçemizi çok daha güzel bir noktaya taşıyacak, çok daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.