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Başkanı Haydar Ali Yıldız, Necmettin Erbakan'ı özel video kliple andı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan’ı vefatının 10.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde duydu dolu özel bir video kliple andı.


Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı ve Milli Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Necmettin Erbakan'ı, vefatının 10. sene-i devriyesi münasebetiyle hazırlattığı özel video kliple andı. 1969 yılında başlattığı Milli Görüş Hareketi ile uzun yıllar Türk siyasetinde önemli bir rol üstlenen Necmettin Erbakan'ın yaşamından önemli kesitlere yer verilen klipte, Başkan Yıldız kendi yazdığı “Anadolu'nun Toprak Yollarına Fidanlar Diken Adam” isimli şiirini seslendirdi. Başkan Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından "#ErbakanHaftası2021” etiketiyle paylaşılan video klip izleyenlere duydu dolu anlar yaşattı.

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