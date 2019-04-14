Başkanlar derbiyi ayrı yerlerde izledi

Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbide Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi takip etti.

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti. Cengiz, dev derbiyi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde mücadeleyi izledi.