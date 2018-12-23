Başkanlar, Sinan Erdem'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'a konuk oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sinan Erdem Salonu'nda takımlarına destek verdi. Maç öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in karşıladığı Ali Koç, mücadeleyi kendisine tahsis edilen locadan takip etti. Loca önünde alınan yoğunluk güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.