İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanlar, Sinan Erdem'de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'a konuk oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sinan Erdem Salonu'nda takımlarına destek verdi. Maç öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in karşıladığı Ali Koç, mücadeleyi kendisine tahsis edilen locadan takip etti. Loca önünde alınan yoğunluk güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.