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Başkanlardan asker selamı

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Başakşehir-Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada iki kulübün başkanı asker selamı verdi.


Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmak adına gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den destek geldi. Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada başkanlar Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil asker selamı vererek harekata destek verdi.

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