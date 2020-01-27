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Başkanlardan Aydıner'e ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Başkan Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.


AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, konuklarıyla yakından ilgilenerek teşekkür etti. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Aydıner, misafirlerine hediye takdiminde bulundu.

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