Başkasına satıldığını öğrendiği evini yakmaya kalkıştı

Gaziosmanpaşa'da yıllardır oturduğu evinin hacizlik olduğu için banka tarafından başkasına satıldığını öğrenen bir kişi, sinir krizi geçirdi. Elindeki bıçakla ve benzin şişesiyle evi yakacağını söyleyen adam, polis ekiplerinin kısa süren çabaları sonucu durduruldu.

Olay saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1138. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 10 yıl önce inşaat halindeyken satın aldığı ve yıllardır oturduğu evin başkasına satıldığını öğrenen Kemal Danışmaz, hayatının şokunu yaşadı. Evin hacizlik olduğu için banka tarafından satıldığını öğrenen Kemal Danışmaz'dan evi 15 gün içinde boşaltılması istendi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Danışmaz, bir bidon benzinle evini yakmaya kalkıştı. Elindeki bıçakla ve benzin şişesiyle evi yakmaya teşebbüs etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Danışmaz'ı kısa sürede ikna ederek eyleminden vazgeçirdi. Kemal Danışmaz ifade vermek üzere kendi aracıyla emniyete gitti.

Evin hacizlik olduğu için banka tarafında başkasına satıldığını söyleyen K.D.'nin dayısı Kadir Danışmaz, “Yeğenim burayı müteahhitten inşaat yapılırken satın aldı. Bitmediği için satışını alamadı. Daha sonra burası hacizlik oluyor, bankada burayı başka birine satıyor. O evi alan şahısta evin boşaltılması için ekip çağırıyor. Ama yıllardır evin içerisini yeğenim yaptırdı. Bütün faturalar onun üzerinde” dedi.