Başkent EDAŞ geçici arıza giderme hızını 23 kat artırdı

Şirket, ortalama 46 dakikalık müdahale süresini 2 dakikaya indiren söz konusu teknolojiyi daha da yaygınlaştırmak amacıyla 2022-2023 yıllarında 75 milyon liralık ek yatırım gerçekleştirecek.

Elektrik dağıtım yatırımlarında teknolojinin liderlerinden Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), ortalama 46 dakikalık geçici arıza giderme süresini uzaktan müdahale ile 2 dakikaya indiren, böylece 23 kat daha hızlı müdahale imkânı veren SCADA sistemini, enerji kesme ve verme işlemlerinin yüzde 70'inde gerçekleştirir seviyeye ulaştı. 2022 yılında bu sistemi yaygınlaştırmak amacıyla 75 milyon liralık ilave yatırım ihalelerini tamamlayan şirket, SCADA sistemini genişleterek elektrik kesinti süresini minimize edecek.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yüksek gerilim seviyesinde mevcut SCADA sisteminde 1089 adet SCADA merkezine (200.000 Input/Output (I/O)) ilave olarak, 180 adet SCADA merkezinin (30.000 I/O) daha aktif hale gelmesi için ihaleleri tamamlandı ve bu sene içinde yapım sürecine geçecek. Öte yandan, son kullanıcılara yakın konumlardaki dağıtım trafosu ve kesici ölçü kabini gibi 1423 adet SCADA merkezine (80.000 I/O) ek olarak 1000 adet SCADA merkezini (65.000 I/O) daha SCADA sistemine dahil edecek Başkent EDAŞ, SCADA sisteminde bulunan 1247 adet direk üstü trafoya (40.000 I/O) ek olarak 2000 adet direk üstü trafoyu da (60.000 I/O) bu sistemde aktif hale getirecek.

Sistem nasıl işliyor?

Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi ile elektrik arzı, bilgisayar destekli sistemlerle uzaktan kısa sürede yeniden sağlanabiliyor.

Geçici arıza olarak tanımlanan ve elektrik dağıtım hatlarında ağaç dalı teması veya rüzgâr etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen durumlarda da enerji uzaktan yine hızlıca tekrar sağlanabiliyor.

Ayrıca enerji kesintisi yapılması gereken orman yangını, sel gibi can güvenliğini tehlikeye sokan durumlarda, enerji uzaktan çok daha kısa sürede kesilebiliyor. Buna ek olarak, SCADA sistemi üzerinden elektrik şebekesine ilişkin veriler takip edilebiliyor ve değişen koşullara göre önlemler alınabiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.