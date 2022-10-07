Başkent EDAŞ, gerekli planlı kesintilerde mümkün olan en kısa süre hedefiyle çalışıyor

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta 7 buçuk milyonluk nüfusa kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için yatırım ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkent EDAŞ, bu çalışmaların yapılması için zorunlu olan planlı kesintileri ise tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri internet sitesi ve Başkent 186 Mobil Uygulaması üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'de Ankara ile birlikte toplam 7 ilde 135 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 35 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 7,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfus ve kişi başına düşen ortalama tüketimdeki artışla yükselen elektrik talebini, hem bugün hem de geleceğin dünyasında sorunsuz karşılamayı hedefleyen şirket, bu amaçla yoğun yatırım ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Şirket çok tehlikeli olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken; saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor. Ayrıca şirket, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) verilerine göre, Türkiye'de en çok elektrik dağıtım yatırımı ve bakımını yapan şirketler arasında bulunuyor. Elektrik kullanıcıları, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri anlık olarak takip edebiliyorlar.