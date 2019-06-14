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Basketbol final serisinde sıra 4. maçta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisi 4.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride geride kalan 3 müsabakada Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, yarın saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Seride lacivert-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.



Bu sezonki 11. maç


İki takım bu sezon 5 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1'er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 6 kez galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

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