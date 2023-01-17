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Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji: 87 - Filou Oostende: 81

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3.

maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk etti. Normal süresi 75-75 biten mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 87-81 kazanarak son 16 turuna yükseldi.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)


Bahçeşhir Koleji: Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 8, Jamar Smith 18, Jerry Boutsiele 20, Berkay Candan 2, Lanhston Hall 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 18, Hadi Özdemir 4, Jaka Blazic 5, James Gist 3


Başantrenör: Erhan Ernak


Filou Oostende: Tyree 22, Bleijenbergh 20, Barcello 10, Braranovic, Gillet 9, Buysse, Keye de Vries 9, Buysschaert 3, Thurman 8, Troisfontaines


Başantrenör: Dario Gjergja


1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)


Devre: 35-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)


3. Periyot: 47-47


Normal süre: 75-75

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