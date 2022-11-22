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Basketbol Şampiyonlar Ligi: Tofaş: 75 - Strasbourg: 79

Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 4.

hafta karşılaşmasında Tofaş, Strasbourg'a 79-75 mağlup oldu.



Salon: Tofaş Nilüfer


Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Boris Krejic (Slovenya), Igor Mitrovski (Makedonya)


Tofaş: Berk Uğurlu 4, Suleiman Braimoh 12, Bouba Toure 11, Rob Gray 27, Arturas Milaknis 3, Emre Tanışan, Deon Thompson 10, Tyler Ennis 5, Cecil Williams, Mustafa Kurtuldum 3


Başantrenör: Dimitris Priftis


Strasbourg: Marcus Keene 15, Leo Cavaliere 6, Bodian Massa 7, Matt Mitchell 25, Jean-Baptiste Maille 5, Lucas Beaufort, Paul Lacombe 13, DeAndre Lansdowne 6, Kaspars Berzins 2


Başantrenör: Luca Banchi


1. Periyot: 20-22 (Strasbourg lehine)


Devre: 45-36 (Tofaş lehine)


3. Periyot: 61-53 (Tofaş lehine)

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