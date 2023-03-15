Basketbol Şampiyonlar Ligi yöneticilerinden TBF'ye ziyaret

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos ve müsabakalardan sorumlu yöneticisi Dejan Lekic, Türkiye Basketbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, Basketbol Şampiyonlar Ligi yöneticileri Comninos ve Lekic yer aldı. Ziyarette, 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Gençler Turnuvası için fikir alışverişinde bulunulurken, Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili de bilgiler aktarıldı.