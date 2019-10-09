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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk başantrenörler toplantısı gerçekleşti

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) ilk Başantrenörler Toplantısı, BCL’in 2019-2020 normal sezonunda mücadele edecek olan Türk kulüplerin başantrenörlerinin de katılımı ile İsviçre’nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) ilk Başantrenörler Toplantısı, BCL'in 2019-2020 normal sezonunda mücadele edecek olan Türk kulüplerin başantrenörlerinin de katılımı ile İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşti.


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in de katıldığı toplantıda, Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, TEKSÜT Bandırma Başantrenörü Hakan Demir ve Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ile birlikte, BCL'in normal sezonunda doğrudan mücadele etmeye hak kazanmış olan takımların başantrenörleri yer aldı. Toplantıda çeşitli konular görüşülürken, fikirlerin, deneyimlerin, değerlendirmelerin ve önerilerin paylaşıldığı bir oturum oluşturuldu.


Başantrenörlerin görüşlerinin BCL'in gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten BCL CEO'su Patrick Comninos, “İlkini düzenlediğimiz BCL Başantrenörler Toplantısı'nda, antrenörlerimizi Mies'te ağırlamak bizim için büyük bir zevk. Gerçekten kapsayıcı bir etkinlik olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüplerle birlikte ve kulüpler için düzenlenen bir turnuvadır ve bizlerin daimi amacı da onlara en üst düzeyde hizmet etmektir. Turnuvamızı daha da geliştirmemize büyük yardımı olacağını düşündüğümüz, başantrenörlerimizin görüşlerini tartışma ve anlama fırsatı beni çok mutlu etti” açıklamasında bulundu.


Bu sene dördüncüsü düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonu 15 Ekim Salı günü başlayacak olup, BCL'de bu sezon Türkiye'den Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, TEKSÜT Bandırma ve Türk Telekom mücadele edecek.

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