Basketbol Süper Lig: Galatasaray Nef: 83 - Merkezefendi Belediyesi: 100

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, evinde Merkezefendi Belediyesi'ne 100-83'lük skorla mağlup oldu.

Galatasaray'ın Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı müsabakayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüp ikinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi. Sarı-kırmızılar rakibine 100-83'lük skorla mağlup oldu. Maçın son bölümünde iki takımın kenar yönetimi arasında tartışma yaşandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

Galatasaray Nef: Angelo Caloiaro 20, Dee Bost, Dylan Ennis 19, Göksenin Köksal 18, Mahir Ağva, Tyrus McGee 17, Sadık Emir Kabaca 9, Yunus Sonsırma, Muhaymin Mustafa

Başantrenör: Andreas Pistiolis

Merkezefendi Belediyesi: Max Heidegger 27, Nikos Rogkavopoulos 15, Johnny Hamilton 14, Ayberk Olmaz 5, Andrew Harrison 15, Martin Peterka 12, Arca Tülüoğlu 9, Altan Erol 3

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 20-26 (Merkezefendi Belediyesi lehine)

Devre: 42-48 (Merkezefendi Belediyesi lehine)

3. Periyot: 56-72 (Merkezefendi Belediyesi lehine)