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Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 85 - Pınar Karşıyaka: 68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında A.

Efes, konuk ettiği P. Karşıyaka'yı 85-68'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı


A. Efes: Shane Larkin 18, Doğuş Balbay, Elijah Bryant 23, Erten Gazi 3, Will Clyburn 5, Furkan Haltalı 2, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 4, Vasilije Micic 10, Amath M'Baye 20


Başantrenör: Ergin Ataman


Pınar Karşıyaka: Errick McCollum 16, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Efe Ergi Tırpancı, Mindaugas Kuzminskas 11, Braian Angola 5, Angel Delgado 5, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 9


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 21-16 (A. Efes lehine)


Devre: 43-35 (A. Efes lehine)


3. Periyot: 58-54 (A. Efes lehine)

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