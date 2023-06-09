Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4.
maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale çıktı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Ali Şakacı
A. Efes: Vasilije Micic 27, Elijah Bryant 25, Amath M'Baye 16, Will Clyburn 9, Shane Larkin 8, Furkan Haltalı 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 18, Motley 16, Guduric 16, Hayes-Davis 12, Melih 9, Calathes 5, Samet 2
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 16-20 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 45-41 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 65-61 (A. Efes lehine)