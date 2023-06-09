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Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4.

maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale çıktı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Ali Şakacı


A. Efes: Vasilije Micic 27, Elijah Bryant 25, Amath M'Baye 16, Will Clyburn 9, Shane Larkin 8, Furkan Haltalı 2


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: Wilbekin 18, Motley 16, Guduric 16, Hayes-Davis 12, Melih 9, Calathes 5, Samet 2


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


1. Periyot: 16-20 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 45-41 (A. Efes lehine)


3. Periyot: 65-61 (A. Efes lehine)

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