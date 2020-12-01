Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 74-61'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 9'da 9 yaparken, iki maç eksiği bulunan Karşıyaka ise 3. kez yenildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Singleton 19, Moerman 12, Anderson 9, Simon 8, Sertaç Şanlı 7, Doğuş Balbay 7, Erten Gazi 5, Buğrahan Tuncer 5, Shane Larkin 2, Tolga Geçim

Başantrenör: Ergin Ataman

Pınar Karşıyaka: M'Baye 16, Taylor 13, Morgan 14, Metecan Birsen 11, Henry 5, Kennedy 2, Nusret Yıldırım, Yunus Emre Sonsırma, Mahir Ağva, Onuralp Bitim

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 21-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-23 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 58-44 (Anadolu Efes lehine)