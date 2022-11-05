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Basketbol Süper Ligi : Bahçeşehir Koleji: 71 - Aliağa Petkimspor: 61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji evinde Aliağa Petkimspor'u 71-61 mağlup etti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar


Bahçeşehir Koleji: Kasey Juwan Shepherd 9, Kartal Özmızrak 14, Muhammed Mustafa Baygül 8, Yiğit Arslan 9, James Clough Gist 11, Jamar Desean Smıth 4, Jerry Franck Boutsiele 10, Berkay Candan 6


Başantrenör: Erhan Ernak


Aliağa Petkim Spor: Ege Arar 4, Omar Morgan Prewitt 12, İsmail Cem Ulusoy 6, Kenny Fred Chery 21, Tai Jack Webster 4, Jeremy Byron Jerome Simmons 11, Peyton James Aldridge 3,


Başantrenör: Burak Gören


1. Periyot: 22-11 (Bahçeşehir Koleji lehine)


Devre: 38-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)


3. Periyot: 49-42 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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