Basketbol Süper Ligi : Bahçeşehir Koleji: 71 - Aliağa Petkimspor: 61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji evinde Aliağa Petkimspor'u 71-61 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Kasey Juwan Shepherd 9, Kartal Özmızrak 14, Muhammed Mustafa Baygül 8, Yiğit Arslan 9, James Clough Gist 11, Jamar Desean Smıth 4, Jerry Franck Boutsiele 10, Berkay Candan 6
Başantrenör: Erhan Ernak
Aliağa Petkim Spor: Ege Arar 4, Omar Morgan Prewitt 12, İsmail Cem Ulusoy 6, Kenny Fred Chery 21, Tai Jack Webster 4, Jeremy Byron Jerome Simmons 11, Peyton James Aldridge 3,
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 22-11 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 38-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 49-42 (Bahçeşehir Koleji lehine)