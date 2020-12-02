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Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 78 - Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi’nin 10.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-78'lik skorla mağlup etti.



Salon: Akatlar


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi


Bahçeşehir Koleji: Evans 17, Green 14, Thomas Akyazılı 13, Owens 10, Burak Can Yıldızlı 9, İsmet Akpınar 6, Robinson 6, Jones 3, Hadi Özdemir


Başantrenör: Zafer Aktaş


Galatasaray: Maconx 29, Motum 21, Williams 11, Yiğit Arslan 10, Hunter 6, Tyus 5, Göksenin Köksal 5, Eray Aydoğan 3, Ayberk Olmaz 3, Ragıp Berke Atar 2, Caner Erdeniz


Yardımcı Antrenör: Ömer Uğurata


1. Periyot: 15-23 (Galatasaray lehine)


Devre: 37-46 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 56-70 (Galatasaray lehine)

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