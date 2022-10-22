Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 79 - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 78

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 79-78'lik skorla mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji mücadeleye Kartal Özmızrak, Jamar Smith, Muhammed Baygül, Berkay Candan ve Jerry Boutsiele; konuk takım ise Arca Tülüoğlu, Andrew Harrison, Nikos Rogkavopoulos, Tomasz Gielo ve Chad Brown beşiyle başladı.

Devreye 46-45'lik Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in üstünlüğüyle girilse de Bahçeşehir Koleji mücadele sonunda parkeden 79-78'lik skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ikinci galibiyeti elde etti.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi zorlu bir maç oldu. Açıkçası, Bilbao deplasmanı dönüşü bu maça hazırlanmak için pek vaktimiz olmadı. Maçın başında adam değişmeli savunmaya karşı ritim bulmakta zorlandık, istediğimiz ceza atışlarını sayıya çeviremedik. Sonrasında buna çözüm bulduk ama kadro derinliğimizi kullanamadığımız için enerjimizi 40 dakikaya yaymakta zorluk çektik. Günün sonunda iki maçın ardından yeniden galip gelmek bizim için önemliydi. Çalışmaya ve düzenimizi oturmaya devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ederim" dedi.