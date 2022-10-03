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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol’a 90-82 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol'a 90-82 mağlup oldu.



Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Yılmaz


Beşiktaş: Matt Coleman 13, Jordan Usher 14, Okben Ulubay 14, Gediminas Orelik 13, Furkan Haltalı 6, Bryce Brown 8, Yağız Aksu 2, Burak Can Yıldızlı, David Mccormack 12


Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir


Ayos Konyaspor: Alex Perez 13, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir 3, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 12, Ramazan Tekin 8, Roko Badzım 11, Jordan Morgan 27, Jarell Eddie 16, Cevher Özer


Başantrenör: Engin Gençoğlu


1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)


Devre: 41-46 (Ayos Konyaspor lehine)


3. Periyot: 60-67 (Ayos Konyaspor lehine)

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