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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 67 - Bahçeşehir Koleji: 71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Emlakjet, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji’ne 71-67 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 71-67 mağlup oldu.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı deplasmanda 71-67'lik skorla mağlup ederek ligde 7. galibiyetine ulaştı.


Karşılaşmanın ardından galip gelen ekibin başantrenörü Erhan Ernak, “Maçın başında iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Ama boş atışları değerlendiremedik. Çok yakın ve az skorla bitti maçın ilk yarısı. Üçüncü periyottan sonra Yiğit Arslan'ın ayrı bir katkısı oldu. Arslan gibi mücadele etti ve bizim skoru kontrol etmemize yardımcı oldu. Deplasman maçları bu sezon ayrı bir zor geçiyor. Kazandığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.



Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Erhan Gürsel


Beşiktaş: Orelik 3, Okben Ulubay 7, Usher 9, McCormack 6, Rich 11, Ömer Can İlyasoğlu 11, Mooney 17, Burak Can Yıldızlı 1, Egemen Güven 2, Efe Tahmaz


Başantrenör: Igor Milicic


Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Berkay Candan, Smith 9, Muhammed Baygül 11, Boutsiele 13, Yiğit Arslan 24, Hall, Hadi Özdemir 5, Blazic 2, Gist


Başantrenör: Erhan Ernak


1.Periyot: 12-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)


Devre: 29-29


3.Periyot: 42-54 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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