Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: BJK Emlakjet
Beşiktaş Emlakjet: Celoman 7, Jordan Usher, Okben Ulubay 7, Gediminas Orelik 12, Burak Can Yıldızlı 17, Matthew Mooney 7, Mccormack 9
Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 23, Metecan Birsen, Nick Calathes 4, Nigel Hayes-Davis 5, Johnathan Motley 19, Şehmus Hazer 13, Carsen Edwards 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, Devin Booker 5
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 20-31 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 40-53 (Devre)
3. Periyot: 57-65 (Fenerbahçe Beko lehine)