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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.



Salon: BJK Emlakjet


Beşiktaş Emlakjet: Celoman 7, Jordan Usher, Okben Ulubay 7, Gediminas Orelik 12, Burak Can Yıldızlı 17, Matthew Mooney 7, Mccormack 9


Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir


Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 23, Metecan Birsen, Nick Calathes 4, Nigel Hayes-Davis 5, Johnathan Motley 19, Şehmus Hazer 13, Carsen Edwards 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, Devin Booker 5


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


1. Periyot: 20-31 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 40-53 (Devre)


3. Periyot: 57-65 (Fenerbahçe Beko lehine)

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