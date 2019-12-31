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Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 68 - Fenerbahçe Beko: 92

Basketbol Süper Ligi 14.

hafta mücadelesinde A.Ü. Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 92-68 galip ayrıldı.



Salon: Gazanfer Bilge


Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk


A.Ü. Büyükçekmece: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Upshaw 17, Kaan Sarıaslan, Mert Celeb 9, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp Tayfur


Başantrenör: Serhat Şehit


Fenerbahçe Beko: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Egehan Arna, Williams 7, Thomas 8, Westermann 17, Melih Mahmutoğlu 23, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 7


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 21-12 (Büyükçekmece Basketbol lehine)


Devre: 40-32 (Büyükçekmece Basketbol lehine)


3. Periyot: 55-61 (Fenerbahçe Beko lehine)

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