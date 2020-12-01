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Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 10.

haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.



Salon: Gazanfer Bilge


Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcıxx


Büyükçekmece Basketbol: Anderson 25, Farrell 21, Olaseni 12, Oliver 12, Eldridge 11, Ömer Utku Al 5, Mert Celep 3, Enes Berkay Taşkıran 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik


Başantrenör: Özhan Çivgin


Fenerbahçe: Brown 21, Eddie 17, Vesely 16, Kenan Sipahi 12, Ali Muhammed 9, Pierre 5, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 3, Ulanovas


Başantrenör: Igor Kokoskov


1. Periyot: 28-29 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 47-49 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 70-67 (Büyükçekmece lehine)


Normal süre: 82-82

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