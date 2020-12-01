Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 - Fenerbahçe Beko: 91

haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcıxx

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 25, Farrell 21, Olaseni 12, Oliver 12, Eldridge 11, Ömer Utku Al 5, Mert Celep 3, Enes Berkay Taşkıran 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik

Başantrenör: Özhan Çivgin

Fenerbahçe: Brown 21, Eddie 17, Vesely 16, Kenan Sipahi 12, Ali Muhammed 9, Pierre 5, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 3, Ulanovas

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 28-29 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-49 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-67 (Büyükçekmece lehine)

Normal süre: 82-82