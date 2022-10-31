Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 100 - P.Karşıyaka: 88

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, P.Karşıyaka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 100-88'lik skorla galip ayrılarak ligde 5'te 5 yaptı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 7, Marko Guduric 4, Metecan Birsen 2, Nigel Hayes-Davis 12, Johnathan Motley 22, Şehmus Hazer 2, Scott Wilbekin 27, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç, Devin Booker 7
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
P.Karşıyaka: Jaylon Brown 8, Errick Mc Collum 17, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı, Kuzminskas 15, Angel Luis Astacio 18, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 14
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-26 (P.Karşıyaka lehine)
Devre: 49-49
3. Periyot: 83-66 (Fenerbahçe Beko lehine)