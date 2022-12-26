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Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 93 - A.Efes: 90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12.

hafta maçında Fenerbahçe Beko, A.Efes'i konuk etti. Normal süresi 79-79 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı uzatma periyodunda 93-90 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetine imza attı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu


Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı


Fenerbahçe Beko: Motley 23, Metecan Birsen 3, Wilbekin 6, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes 13, Tarık Biberoviç 8, Pierre 23, Guduric 8, Calathes 9


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


A.Efes: Larkin 8, Beaubois 7, Karahan Efeoğlu 2, Clyburn 39, Egehan Arna, Ahmet Buğrahan Tuncer, Micic 8, M Baye 7, Dunston 19


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 24-23 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 50-40 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 71-54 (Fenerbahçe Beko lehine)


4. Periyot: 79-79

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