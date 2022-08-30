Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü Sinan Erdem Spor Salonu'nda çekildi. Ligler 30 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 14 Mayıs Pazar günü sona erecek ve ardından play-off maçlarına geçilecek.

Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri hazır bulundu. Kura çekiminden önce konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak ,“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik ediyoruz. Basketbolda kulüp lisans talimatnamesinde 3. yılımıza giriyoruz. Kulüplerimizin belirli mali disipline oturduklarını görüyoruz. Basketbol Süper Ligi'ne 2022-2023 sezonuna 28 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlayacağız ve 30 Eylül'de ligdeki ilk maçlar oynanacak. 13-19 Şubat'ta ise Türkiye Kupası maçları başlayacak. Bütün takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özgün Önver'in açıklamalarının ardından kura çekimine geçildi ve fikstür belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları şu şekilde:

A.Efes-Galatasaray

Merkezefendi Basketbol-Aliağa Petkim

Türk Telekom-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Frutti Ekstra Bursaspor

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

Tofaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş-Konyaspor Basketbol

Pınar Karşıyaka-Manisa BŞB