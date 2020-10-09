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Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 3.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyesi ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Afyon Belediyesi, Tofaş'ı ağırlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe evinde ligin yeni ekiplerinden Fethiye Belediye ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise OGM Ormanspor ile deplasmanda oynayacak. Hafta Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom maçı ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



13.00 Afyon Belediyesi - Tofaş


15.15 Galatasaray - Beşiktaş


17.30 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor


20.00 Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka



11 Ekim Pazar


13.00 Fenerbahçe Beko - Fethiye Belediye


15.15 OGM Ormanspor - Anadolu Efes


17.30 Bursaspor - Gaziantep Basketbol


20.00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

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