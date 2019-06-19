İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki 7.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 7. karşılaşmada belli olacak.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka cuma günü Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1'er kez galibiyet çıkarabildi.


Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:



Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73


Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93


Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74


Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73


Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76


Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.